بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وقعت قوة الإطفاء العام صباح أمس مع الشركة الوطنية للتأمين التكافلي عقد التأمين، مثلها محمد حمد الغانم ضد جميع أخطار الآليات والمعدات والمركبات، بالإضافة الى المسؤولية المدنية ضد الغير وهذا التأمين يعتبر الأول من نوعه الذي يضمن آليات الإطفاء بجاهزية مستمرة، ويعد مشروع التأمين أحد مشاريع الخطة التنفيذية وهو من ضمن جهود قوة الإطفاء العام لتطوير وتحديث آليات ومعدات الإطفاء، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات بالكويت.



ومن أبرز ما جاء في التأمين ما يلي:



ـ تعويض الآليات المتضررة أو ذات الهلاك الكلي.



ـ نقل عبء تحمل إصلاح الآليات والمعدات نتيجة للحوادث المرورية العرضية الى شركة التأمين التي تقوم بتوفير قطع الغيار اللازمة سواء كان الإصلاح داخل كراج الإطفاء أو خارجه (داخل الكويت ـ خارج الكويت) مما له الأثر الإيجابي في جاهزية الآليات.



ـ تعويضات رجال الإطفاء نتيجة الإصابة أو الوفاة أثناء تنقل الآلية بقوتها الذاتية او المحمولة حسب ما نصت عليه الوثيقة.



ـ تعويضات الطرف الثالث ماديا وجسمانيا خلال مدة التأمين.



حضر توقيع العقد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين التكافلي.