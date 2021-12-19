عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس وحدة طوارئ الاطفال بمستشفى العدان د.مرزوق العازمي على أن الاصابات بـ «أوميكرون» بين الاطفال هي الاقل مقارنة بالفئات العمرية الاخرى، وذلك حسب الدراسات التي اجريت في بريطانيا والتي تشهد حاليا ارتفاعا في الحالات، لافتا الى أن هذا المؤشر مطمئن من ناحية قلة الإصابات بين الاطفال.



ولفت العازمي في تصريح لـ«الأنباء» الى انه لا داعي للهلع من المتحور الجديد، وذلك لأن المعلومات الأولية مطمئنة على الرغم من سرعة انتشاره، وتبين انه اقل خطورة من الموجات السابقة على جميع الفئات العمرية.



وأشار الى أن «الحذر» مطلوب لكن دون مبالغة، لأن بعض الإجراءات وخاصة على الأطفال قد تكون تبعاتها النفسية أكثر خطورة من الڤيروس نفسه.



ولفت العازمي الى أن البيانات من جنوب افريقيا بينت أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الحالات حاليا إلا ان معدل حالات الدخول للمستشفيات من مجموع الحالات يعتبر أقل بكثير (1.7٪) فقط مقارنة بالموجة السابقة (دلتا)، حيث كان 19٪ وان غالبية الحالات بسيطة.