البغلي: تعزيز فضيلة البر بالوطن والوالدين وكبار السن يُسهم في تأصيل الأمن الاجتماعي

نثمن إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في المجال الإنساني

حسن: 145 متسابقاً تنافسوا على المراكز الأولى.. والفائزون اختارتهم لجان تحكيم متخصصة

استحداث مسابقات وأنشطة وفعاليات متنوعة لتعزيز فضيلة البر وترسيخ الشراكة المجتمعية

أعرب إبراهيم البغلي - رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار - عن فخره بأن يكون تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وكذلك البر بالوطن من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة إلى تحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الخامسة عشرة على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل كل أفراد المجتمع على المشاركة، مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع.



وأوضح أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي، والذي يحظى برعاية ومتابعة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، يعكس ما جبل عيله أهل الكويت من حب لعمل الخير، وحرص على تأصيل الأخلاق الكريمة وتنشئة الأجيال الجديدة على هذا النهج القويم، مضيفا جائزة الابن البار سارت على هذا التوجه منذ انطلاقها قبل 14 عاما مضت، سعيا إلى ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وستواصل جهودها في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وأهدافها السامية لخدمة المجتمع وتعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة.



وفي هذا الصدد، أشاد البغلي بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في الكويت وذلك انطلاقا من الخاصية التي تتمتع بها الكويت كمركز للعمل الإنساني، وتأكيدا على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنه توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في الكويت، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع.



وأشار إلى أن الحفل الختامي لأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة بمختلف فروعها الستة لعام 2021، سيقام يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري في قاعة البركة تحت رعاية وزير الشؤون، وسيشمل تكرم 26 شخصية من أبناء الكويت البررة، إضافة إلى تكريم 27 فائزا تمكنوا من التتويج بالمراكز الأولى في الفروع الستة للمسابقة، وهي مسابقة الابن البار الرئيسية، ومسابقة الشعر، ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي ومسابقة التصوير، ومسابقة الفنون التشكيلية.



من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، أن مسابقات الجائزة المختلفة شهدت تنافسا كبيرا لهذا العام بين 145 متسابقا انطبقت عليهم شروط الترشيح من أصل عدد كبير من الراغبين في المشاركة، مضيفا أنه تم تقييم وتحكيم الأعمال وفق معايير محددة لكل قسم، وسيحصل الفائزون على مبالغ مالية ومجسم «الابن البار» الذهبي أو الفضي حسب المركز، بالإضافة إلى شهادة التقدير المعتمدة من مجلس إدارة المبرة.



وأكد أن جميع القائمين على الجائزة حريصون دائما على تعزيز فضيلة البر عبر استحداث هذه المسابقات إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار الموسم بالتعاون مع عدة جهات، بما يرسخ الشراكة المجتمعية ويسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.

أسماء الشخصيات المكرمة

٭ الشيخ مالك الفيصل الحمود المالك الصباح



٭ جنان رمضان بو شهري



٭ خلف دميثير العنزي



٭ د.علي عبدالرسول القطان



٭ أحمد عبد المحسن المرشد



٭ أنور عبدالله الحساوي



٭ بدر حمد المبارك



٭ د.بسام عبد الكريم الفيلي



٭ جاسم عباس اشكناني



٭ حمد صالح الخالدي



٭ حمد زيد البسيس



٭ حمود عثمان الخضر



٭ خالد محمد الصبيحي



٭ خليفة عبدالله خليفة العبدالله الشطي



٭ خليفة حامد الياقوت



٭ خليفة عمر خليفوه



٭ خولة مبارك الحساوي



٭ د. سعاد علي الحمر



٭ عبد الإله محمد معرفي



٭ د.عبد المحسن الصحاف



٭ عدنان باقر الشخص



٭ فهيد محمد الديحاني



٭ د.فواز جاسم محمد البغلي



٭ كامل سليمان عبد الجليل



٭ ليلى عبدالله العثمان



٭ مصطفى جمعة شعبان

أهم فعاليات الجائزة خلال 2021





قال رئيس اللجنة العليا لجائزة «البغلي للابن البار» علي حسن، إنه تم تنظيم العديد من الفعاليات خلال العام 2021، مع مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية لمواصلة تحقيق أهداف الجائزة وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة المشاركين، ومن هذه الفعاليات:



٭ بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار والمشاركة في مسابقات الجائزة للموسم الخامس عشر يوم 1 أغسطس 2021.



٭ تنظيم مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.



٭ مسابقة العمل التطوعي بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.



٭ مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع جمعية فنون التصوير الفوتوغرافي.



٭ مسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني.



٭ مسابقة الشعر الشعبي والفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء.



٭ مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع جمعية الفنون التشكيلية.



٭ مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية.



٭ جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة.



٭ جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات.



٭ تكريم والدي الطلبة الفائزين بجائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية والقائمين على رعاية أبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين بتاريخ 1 /6/ 2021.



٭ تكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية أمهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23 /6 /2021.



٭ يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الصحة والفرق التطوعية.

حجب جائزة التصوير

أعلنت مبرة البغلي للابن البار أنه تم حجب الجوائز المخصصة للمراكز الثلاثة التي تمنح للفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021، وذلك بناء على قرار لجنة تحكيم وتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة، مبينة أن الصور المقدمة لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ يجب أن تكون اللقطات في بر الوالدين عفوية نابعة من القلب والإحساس.

الفائزون بمسابقة البغلي للابن البار

٭ سعود سليمان السعيد



٭ علي يعقوب يوسف باقر



٭ حسن عيسى البلوشي



٭ زهرة عيسى البلوشي



٭ ضاحي مجرن اللوغاني



٭ د. حسين صالح جوهر حيات



٭ زهرة محمد حسين الشريف



٭ رولا محمود محمد الحاج أحمد

الفائزون بجائزة البغلي في العمل التطوعي

٭ مها أحمد القلاف



٭ بدر منصور الشطي



٭ فاطمة فهيد الخالدي



٭ ابتسام محمد المحارب



٭ إيمان حسن الشراح



٭ نادية خالد العبدالغفور



٭ سيدو نورو ديا

الفائزون بمسابقة القصة القصيرة

٭ بشرى جمال أبوصبرة - بقصة «فوبيا»



٭ بدرية طراد العنزي - بقصة «مبارك ويوم الفلقة»



٭ مثايل شافي الشمري - بقصة «الفنجان الأخير»

الفائزون بمسابقة الفنون التشكيلية

٭ إلهام خليفة بن حجي



٭ فاطمة محمد جواد



٭ أماني العرفج



٭ أحمد عبدالرضا القلاف



٭ عبدالله محمد العازمي



٭ عبدالله محمد منصور

الفائزون بمسابقة الشعر

٭ شريف رشاد عمران - بقصيدة «قصيدة حب»



٭ أسماء سعيد الإبراهيم - بقصيدة «في رثاء أبي»



٭ د.إيمان عبدالكريم الرزوق - بقصيدة «حمامة على كتف الكلام»