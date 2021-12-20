زارت شركة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، ذوي الاحتياجات الخاصة في مقهى 312، أول مقهى في الكويت بطاقم عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الفئات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في شهر ديسمبر.



وأشارت stc في بيان لها الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، واستكمالا لمبادرة «وياك» لدعم المشاريع الوطنية، الأمر الذي يؤكد دور الشركة في دعم المجتمع الكويتي عبر مختلف المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ودلالة كذلك على العلاقات الممتدة والناجحة التي تتشاركها مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وخلال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت stc لعملائها قهوة مجانية، كما استضافت طارق عابدين، مؤسس وشريك في مقهى CAFE 312، حيث أجرت معه مقابلة مسجلة التي تم عرضها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ stc، للتعريف بالمقهى والمبادرة ودعما منها لهذه المبادرة الأولى من نوعها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مديرة عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: تأتي هذه المبادرة حرصا منا على رفع مستوى التوعية بحقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بين أفراد المجتمع، والتشديد على أهمية دورهم كأحد الأعمدة الأساسية في المجتمع، ونسعى من خلال المبادرة كذلك إلى توفير خدماتنا خصيصا لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل أيضا نعززها بخدمات الدعم المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فنحن نركز على تزويد شركائنا بالوسائل التي تمكنهم من تحقيق التحول الرقمي لأعمالهم.

وأضافت الجاسم أنه انطلاقا من قيم المبادرة واستراتيجية stc لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصنا على التواصل مع الشركات، إيمانا منا بالدور المهم الذي نقوم به وأهمية مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية في هذا القطاع، بما ينعكس تأثيره الإيجابي على الشركات والمجتمع الكويتي ككل، وانسجاما مع رؤية الكويت 2035.



وإلى جانب الأهداف المتعلقة بزيادة الوعي بهذا الشأن، تسعى الشركة دائما إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات حرصا منها على تأكيد موقعها الريادي ودورها في الوقوف إلى جانب المجتمع الكويتي، انسجاما مع استراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.

جاءت فكرة الحملة استكمالا للمبادرة المجتمعية «وياك»، التي أطلقتها الشركة لدعم ومساندة أصحاب المشاريع الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافهم المتعلقة بتمكين التحول الرقمي، بما يسهم في الوقت ذاته، في جعلها قادرة على العودة إلى العمل مجددا بعد التحديات التي واجهتها بسبب الوباء.