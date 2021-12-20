الآثار الضارة المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت دراسة جديدة أن هناك ما يقرب من 50 تأثيرا ضارا مرتبطا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليست متعلقة بالصحة العقلية فقط.

وأفاد أكاديميون في جامعة سيدني للتكنولوجيا عن 46 تأثيرا ضارا مرتبطا باستخدام مواقع مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، من بينها القلق والاكتئاب والمضايقات والتحريض على الانتحار والمطاردة عبر الإنترنت، والغيرة والإفراط في المعلومات، وانعدام الأمان على الإنترنت، كما كشفوا في ورقة بحثية جديدة.

وبشكل عام، تتراوح قضايا وسائل التواصل الاجتماعي من مشاكل الصحة البدنية والعقلية إلى الآثار السلبية على الأداء الوظيفي والأكاديمي، فضلا عن قضايا الأمان والخصوصية، وفقا للأكاديميين.



وحتى الآن، ركزت الأبحاث حول الشبكات الاجتماعية «بشكل كبير على فوائدها وإمكاناتها»، كما يقولون، لكن هذا يعني أنه تم التغاضي عن آثارها السلبية.

ويقول معدو الدراسة في ورقتهم البحثية: «تستند هذه الدراسة إلى العمل المحدود الموجود على ما يسمى بـ «الجانب المظلم» لاستخدام OSNs (الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت).



وبالنسبة للدراسة، راجع الفريق أكثر من 50 مقالة بحثية نشرت بين عامي 2003 و2018. وفي عام 2003، كانت وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال في مهدها، وتأسست إحدى الشبكات الاجتماعية الأولى، MySpace، في عام 2003.

وعثر على آثار ضارة لوسائل التواصل الاجتماعي تشمل انتهاك الخصوصية والخداع والذعر والصراع مع الآخرين وزيادة الشهية للمخاطرة المالية.

وأوضحت معدة الدراسة ليلى بورون، من جامعة التكنولوجيا في سيدني، أن بعض الآثار السلبية الأكثر شيوعا شملت الأضرار النفسية مثل الغيرة والوحدة والقلق وتقليل احترام الذات، بالإضافة إلى أشياء مثل التعرض للبرامج الضارة ومخاطر التصيد الاحتيالي.

وبشكل عام، قام الباحثون بتجميع الآثار السلبية في ستة موضوعات: «تكلفة التبادل الاجتماعي» و«المحتوى المزعج» و«مخاوف الخصوصية» و«التهديدات الأمنية» و«التسلط عبر الإنترنت» و«الأداء المنخفض».

عن «ديلي ميل»