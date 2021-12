تهدف مبادرة Better Together 2022 إلى الجمع بين هواوي ووسائل الإعلام والشركاء وتعزيز الروابط بينهم، وتقر فكرة Better Together 2022 أن الوحدة والعمل الجماعي يؤديان إلى النجاح، لذلك، تنتهز هواوي هذه الفرصة للإعلان عن استمرار تقديم ابتكاراتها المستدامة وعالية الكفاءة والترويج لها مع الدعم المستمر لوسائل الإعلام والشركاء لتحقيق شعار 2022 «أفضل معا 2022».

وقد أقيم هذا الحدث المميز في الكويت في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، حيث جعلت هواوي الجميع يتطلعون إلى هذا المفهوم جنبا إلى جنب مع إطلاق ساعتها الجديدة WATCH GT 3 «مجموعة مراحل القمر II» بجيلها الجديد.



هناك ما يكفي لتكون سعيدا بهذه الساعة الذكية. إنها تضفي الأناقة والفخامة على الساعات الذكية مع مجموعة «مجموعة مراحل القمر II» الجديدة والتصميم المبتكر.

عمر البطارية المذهل الذي يصل إلى 14 يوما مما يجعلنا نشعر السعادة التامة. ثم هناك ميزات الصحة طوال اليوم واللياقة البدنية المنضبطة، بالإضافة إلى مساعد الحياة المريح. ويمكنه الاتصال بأجهزة Huawei بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.



بهذه المناسبة، صرح جيسون جيانغ، المدير العام لمجموعة الأعمال الاستهلاكية في الكويت: ستواصل هواوي التزامها بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة ذات مغزى التي تؤثر حقا على حياة الناس بطريقة إيجابية.

هذا هو وعدنا لعملائنا، وسنواصل بنفس الدافع والطاقة لابتكار كل ما هو جديد للسوق وهندسته بمنتجات وخدمات رائدة.

الآن سنركز أيضا ونقوم باستثمارات ضخمة على Consumer Business Group B2B. نعتقد أن هناك إمكانات هائلة لنمو الإيرادات وسنحقق نجاحا كبيرا مع شركائنا. وسنعمل معا لتحقيق ذلك.