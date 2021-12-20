قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أمس إن القناة حققت إيرادات بلغت 6 مليارات دولار في الفترة من أول يناير حتى منتصف ديسمبر الجاري، وذلك في أكبر إيرادات للقناة على الإطلاق.



وكان رئيس هيئة القناة ذكر أن إحصائيات الملاحة خلال شهر نوفمبر 2021، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري بلغ 571.3 مليون دولار.



وأضاف في بيان أن القناة سجلت خلال نوفمبر أيضا، أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.



وأشار ربيع إلى جهود الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، وهو ما حظي بإشادات دولية عديدة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.