حل خالد الساير الشريك المدير لشركة «LOCAL FLAVOR»، ضيفا على برنامج «Let’s Talk Business» الحواري، الذي يقدمه نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح.



ففي العام 2008 عصفت الأزمة المالية العالمية بالأسواق، وتناثرت شظاياها لتطول السوق الكويتي، فخرج من السوق من خرج، ونجح في عبورها من نجح، لكن الشابان الكويتيان خالد الساير وعبدالله بوفتين كان لهما رأي آخر، إذ قرر الزميلان ترك وظيفتيهما، والتخلي نهائيا عن الراتب الشهري المضمون، ليخوضا معا غمار ومخاطر العمل الحر.



الساير وبوفتين رصدا توجه الكثير من المؤسسات نحو الاستعانة بشركات خارجية تقدم لها الخدمات المتخصصة، بعد أن باتت غير قادرة على توظيف فرق كبيرة، ما يساعدها في تقليص المصروفات من ناحية، ويجعلها تركز بشكل أكبر على نشاطها التشغيلي من ناحية أخرى.



وعن المقومات والعوامل التي ساعدت الشركة على تحقق هذا النجاح، قال الساير: معظم العاملين بالشركة، بما في ذلك الشركاء والمؤسسون، سبق لهم العمل في شركات أخرى، حيث لعبوا دور العميل، الكثير منهم لديهم خبرة كبيرة في مجال عملنا مع مجموعة متنوعة من الشركات المحلية والإقليمية، لذلك نحن نفهم السوق بشكل جيد.



ونجحت الشركة في تجاوز أزمة كورونا بل وطوعتها لمصلحتها من خلال قرار سريع بالتحول إلى العمل عن بعد في أوائل عام 2020، وتقليص النفقات من خلال الانتقال إلى مكاتب ومساحات تخزين أقل تكلفة، وتخفيض الرواتب مع الإبقاء على موظفي الشركة الأساسين، حيث ساعدتنا تلك الإجراءات على الإدارة بطريقة أكثر سلاسة، وهي السلاسة نفسها التي شعر بها عملاؤنا خلال التعامل معنا اثناء فترة الأزمة، هكذا لخص الساير أدواتهم في تجاوز الأزمة.



وتطرق الساير إلى قدرة الشركة على اقتناص فرصة فريدة بالتركيز على الفعاليات المخصصة للأطفال، بإقامة فعاليتين للأطفال بالتعاون مع تطبيق دبدوب وليغو وحقق الحدثان نجاحا مبهرا، وهو ما فتح باب الحديث عن أهمية الشراكة.