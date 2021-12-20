كشفت الحكومة التركية عن عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، وأعلن نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتكلي أن عددهم يبلغ 3 ملايين و700 ألف سوري، مشيرا إلى وجود أكثر من 325 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة تحت الحماية الدولية، بالإضافة إلى أكثر من مليون و200 ألف من حاملي تصاريح الإقامة. ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن تشاتكلي قوله خلال مشاركته في فعالية «يوم المهاجرين العالمي» التي عقدت في جامعة الأناضول بولاية إسكي شهير شمال غربي البلاد، إن تركيا احتضنت اللاجئين الذين أتوا بعد الحرب في سورية من دون تردد، وأن 3 ملايين و700 ألف سوري ما زالوا يعيشون اليوم فيها.



وأضاف أنه «بعد الصراعات الداخلية التي اندلعت في سورية عام 2011، احتضنت دولتنا المجتمعات المحتاجة إلى الحماية من دون تردد، ما جعل تركيا الدولة الأكثر استقبالا للاجئين في العالم».



ولفت نائب وزير الداخلية إلى أن عدد سكان سورية بلغ نحو 21.3 مليون نسمة عام 2010.