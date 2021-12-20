وعد رئيس الوزراء حسين عرنوس السوريين بتحسن واقع الكهرباء، بعد انتهاء موسم الشتاء الحالي، الذي يشهد انقطاعات في التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل الى 20 ساعة في بعض المناطق، ناهيك عن نقص في توفير مادة المازوت التي يستخدمها السوريون للتدفئة. وقال عرنوس إن حكومته تعمل ما بوسعها لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، وأن «الأمور في طريقها للتحسن» بدءا من النصف الثاني من العام المقبل 2022، مشيرا إلى أن المواطنين «سيلمسون فيه تحسنا بالواقع الكهربائي»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب إطلاقه عددا من المشاريع أمس الأول، فال عرنوس إن واقع الكهرباء في سورية سيشهد تحسنا «بعد تأهيل ووضع عدد من مشاريع ومحطات توليد الكهرباء بالخدمة والاستثمار وبمساعدة الدول الصديقة أيضا» على حد تعبيره.



تصريحات عرنوس جاءت بعد ساعات على إطلاقه بدء العمل بمشروع «طاقة بديلة» في موقع قمحانة مقابل جبل زين العابدين بحماة، باستطاعة 1 ميغاواط. ويضم المشروع 2222 لوح طاقة شمسية، على مساحة تقدر بـ9 دونمات، بحسب ما نقلت «سانا» عن مدير المشروع براء شعيرة.



ويقدر شعيرة أن يكون إنتاج المشروع من الطاقة الكهربائية بـ1.7 مليون كيلو واط ساعي سنويا «تغذى بها المعامل والمنشآت الصناعية ومنازل الأهالي في المنطقة ويزيد الوفر من الوقود الناتج عن تشغيل المحطة على 400 طن والعائد السنوي المقدر منها 600 مليون ليرة سورية» وفق قوله.