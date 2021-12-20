عبدالعزيز جاسم



أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكراتيه محمد الجاسم عن سعادته بالنتائج التي حققها أبطال الكراتيه في بطولة آسيا المقامة حاليا في كازاخستان.



وأشاد الجاسم باللاعبين وتركيزهم وحرصهم على تمثيل الكويت بشكل مشرف بدعم من الجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وأولياء الأمور الذين حرصوا على رفع أبنائهم علم الكويت في المحافل الآسيوية رغم ظروف الدراسة بالوقت الحالي.



وقال إن اللاعبين حتى اليوم الثاني من البطولة تمكنوا من تحقيق 10 ميداليات ملونة في منافسات الشباب والناشئين بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات، ويتبقى لنا منافسات العمومي والتي نعول عليها الكثير أيضا. وقد حصل على الميدالية الذهبية كل من علي العجمي في وزن تحت 57 كغم، وعبدالهادي الدويلة في وزن تحت 63 كغم، وعلي العلي في وزن فوق 76، فيما نال الفضية في وزن 52 كغم موسى المطيري، وفي الكاتا فردي ناشئين عمر بستكي وفي الكاتا فرق شباب.



أما البرونزيات الأربع فجاءت عن طريق حسن كمال في فئة كاتا شباب فردي، وحسن المجادي وزن تحت 70، وفي وزن تحت 55 عبدالله المطيري وفي وزن تحت 61 سعد الهلفي.