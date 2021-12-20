أثبت نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي أنه فارس من طراز نادر عندما نجح في الفوز بلقب الجولة الثالثة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت الجمعة والسبت الماضيين في مضمار نادي الصيد والفروسية، بعدما تمكن من خطف لقب شوط الجائزة الكبرى والتربع على صدارة الشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم بزمن 59.09 ثانية من دون نقاط جزاء، متفوقا على نجم نادي الصيد الفروسية عبدالله الروضان الذي حل ثانيا بزمن 61.29 ثانية و4 نقاط جزاء، وجاء بعدهم أنطونيو موروزو وعبدالله العوضي ويارا الهنيدي وخالد الخبيزي وعناز العناز.



وقام بتتويج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد الشيح يوسف الصباح وأمين السر المساعد بنادي الصيد والفروسية خليل أسد وممثل بنك برقان.



كما فاز الخرافي بالمركز الأول على ارتفاع 130 سم، فيما فازت نادية المطوع بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم.