اختتمت اول من امس منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من سباق بطولة الكويت للدراجات المائية (2021) والتي نظمها نادي الرياضات البحرية بمشاركة 33 متسابقا تنافسوا على اللقب في فئات ثلاث.



وتوج بالمركز الأول في فئة (المحترفين) المتسابق يوسف العبدالرزاق في حين انتزع المتسابق فيصل بوربيع المركز ذاته في فئة (المبتدئين) وجاء المتسابق الإماراتي سعود العوضي أولا في فئة الـ (جونيور).



وقال رئيس مجلس إدارة (الرياضات البحرية) محمد الزنكي على هامش المنافسات التي استمرت يوما واحدا على شاطئ (مارينا مول) إن منافسات فئة (المحترفين) شهدت تسمية المتسابق عبدالله الحمادي ثانيا وفهد الريس ثالثا.



وأضاف أن سعد الراشد جاء ثانيا في منافسات (المبتدئين) تلاه عمر الجناعي في حين حل فارس رمضان ويوسف رمضان في المركزين الثاني والثالث على التوالي بمنافسات فئة الـ (جونيور).