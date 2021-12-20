بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، انه «وسط هذه المتغيرات والتحديات في العالم العربي فإن دعم الاردن اكثر من مهم لمواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي على ارض فلسطين». وحيا جنبلاط «دعم الاردن للجيش اللبناني وللشعب اللبناني».



وكان جنبلاط التقى في قصر المختارة بحضور زوجته السيدة نورا وكريمته داليا، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد. وقال جنبلاط انه «‏لقاء ودي وعائلي». وتخلل اللقاء بحث في عدد من القضايا والمواضيع المشتركة، لاسيما مسألة استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان، وتعزيز العلاقات بين البلدين.



وشارك في اللقاء وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، ومدير عام المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين وزين د. زهير العماد، وعضو مجلس امناء المؤسسة الشيخ وجدي أبوحمزة.