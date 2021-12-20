أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تترقب إعداد وتطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، وذلك لتحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبة في أداء الأدوار المنوطة بها على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال. وقالت المصادر ان استراتيجية «تشجيع الاستثمار» تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت في الجانب الاقتصادي، معتمدة في عملية التصميم على الممارسات الدولية الرائدة، وبالاستعانة بإحدى الجهات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة للإستراتيجية المؤسسية والرقمية للسنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تطرح الهيئة مناقصة لتنفيذ الأعمال قريبا.