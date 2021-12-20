أعلن المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية يوسف كاظم إضافة خدمتين جديدتين للتطبيق من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر تختصان بطلب كشف حساب للمستفيدين المشمولين برعاية الهيئة وطلب صرف منحة زواج للقاصرين.



وقال كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه بإضافة هاتين الخدمتين الجديدتين بات عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها (شؤون القصر) 32 خدمة يمكن لمستخدمي التطبيق التقديم عليها عبر خاصية (الخدمات) في التطبيق للمشمولين برعاية الهيئة.



وأكد استمرار جهود الجهات الحكومية في إضافة ورفع خدمات جديدة عبر تطبيق (سهل) لتعزيز تجربة المستخدمين للتطبيق الذي يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.



يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.