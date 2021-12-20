قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان غدا الثلاثاء سيحدث الثبات الشمسي الشتوي أو ما يسمى الانقلاب الشتوي ويبدأ فلكيا فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض وفي الوقت نفسه يبدأ فصل الصيف في النصف الجنوبي للأرض.

وأضاف السعدون في تصريح لـ(كونا) اليوم الاثنين انه بذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي الذي يقع 23ر5 درجات جنوب خط الاستواء ويصل طول الليل في النصف الشمالي من الأرض الى أطول حالاته في السنة.

وأوضح أن طول الليل في الكويت يكون 13 ساعة و43 دقيقة و"كلما ارتفعنا شمالا عن خط الاستواء يطول الليل حتى يكون 18 ساعة و15 دقيقة في هلسنكي ويكون طول الليل 24 ساعة في القطب الشمالي الذي يمتد طول ليله إلى 6 أشهر متواصلة حيث بدأ الظلام هناك من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر مارس المقبل".

وذكر ان ارتفاع الشمس عن الأفق وقت الظهر بالكويت سيكون 37ر4 درجات وبالمقارنة مع وقت الانقلاب الصيفي والتي تكون الشمس وقت الظهر على ارتفاع 84ر3 درجات، موضحا أن ميلان الشمس القريب من الأفق في الشتاء هو من أهم العوامل لبرودة الجو حيث أشعة الشمس تكون مائلة فتتوزع الأشعة الساقطة على الأرض على مساحة أكبر وتخف الحرارة.