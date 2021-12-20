محمد راتب

أكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قطاع الصيد مستثنى من الفئة الأولى من نسب العمالة الوطنية، حيث لا توجد عمالة محلية في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد.



وأعرب الصويان عن أسفه الشديد بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ أكثر من شهرين، إلا أن نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة ‎%‎100.



وأشار إلى أن 240 رخصة من لنجات وطراريد متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين وأيضا الرخص التي تعمل تحتاج إلى زيادة عمالتها الأمر الذي أدى إلى توقفها وقلل من مصيدها، ما أثر سلبا على العرض والطلب من الأسماك والربيان، مبينا ان مطالب «القوى العاملة» صعب تنفيذها، فقد قالوا لنا «وفروا عمالتكم من السوق المحلية»، وهذا مستحيل لأن مهنة الصيد غير متوافرة ولها طبيعتها الخاصة، ولابد ان يكون الصياد اكتسبها منذ الصغر واذا كانت السوق فقيرة من عمالة الصيد فماذا نفعل؟



وأضاف: جزء كبير من رخص الصيد مهدد بالتوقف عن أداء مهامها في تزويد السوق المحلية بالأسماك والربيان ونطالب بالتحرك لحل هذه المشكلة التي استفحلت وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي بعد توقف موسم صيد الربيان بداية يناير، حيث يقدر عدد الرخص بأكثر من 60 رخصة صيد ربيان.