عبدالعزيز الفضلي

يحتفي العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، باعتبارها واحدة من أهم اللغات التي تحمل صورا من الثراء الثقافي ومواطنا للجمال.



وبهذه المناسبة، أقامت ثانوية الروضة للبنات احتفالا بالمناسبة، بحضور عدد من معلمات مدارس منطقة العاصمة التعليمية.



وقال الموجه العام للغة العربية بمنطقة العاصمة التعليمية طارق العنزي إن مدارس المنطقة حرصت على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لما لها من مكانة في نفوسنا كمسلمين وعرب، وغرس جذور حب اللغة في نفوس أبنائنا الطلبة.



وحث العنزي على استغلال مثل هذه الفرص بإقامة الفعاليات والأنشطة لتعزيز القيم والمبادئ التي تحملها اللغة العربية، فضلا عن أهميتها ومكانتها وأثرها البالغ في إثراء روح الهوية العربية، مشيرا إلى أن منطقة العاصمة التعليمية ساهمت مشكورة بمخاطبة المرافق وبالتنسيق مع وزارة الإعلام، فتوشحت أبراج الكويت بأثواب بهية وبعبارات تتغنى بحب اللغة العربية.