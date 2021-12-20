عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور وكلاء الوزارة المساعدين تم خلاله مناقشة وبحث مطالب الموجهين لعرضها على ديوان الخدمة والتنسيق معه من اجل اقرار تلك المطالب.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان د.علي اليعقوب يعمل على اقرار مطالبهم ودعمهم ومساندتهم خاصة ان التوجيه يعتبر مطبخ العملية التعليمية، مشيرة الى انه تم خلال الاجتماع العمل على تقديم مقترح بالهيكل التنظيمي للتواجيه اضافة الى وضع الوصف الوظيفي.



وأضافت المصادر انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة الهيكل التنظيمي، مشيرة الى ان اليعقوب وعدهم بأنه لن يألو جهدا لدعمهم وتوفير ما يستحقون لكي يؤدوا عملهم على أكمل وجه لخدمة العملية التعليمية وأهل الميدان التربوي.