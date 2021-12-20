ندعم جميع الجهود للنهوض بمستوى الأداء وتوفير الهدر والمحافظة على المال العام

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أمس بزيارة لمشغل المعايرة التابع لمجمع الصيانة بالقوة الجوية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين، وآمر مجمع الصيانة العميد الركن ناصر العوضي، وعدد من القيادات في المجمع.



واستمع الشيخ حمد جابر العلي خلال زيارته إلى شرح قدمته كبيرة المهندسين الاختصاصيين «كهرباء» م.سوسن السيف بينت من خلاله الدور والمهام الفنية التي يقوم بها العاملون بمشغل المعايرة، من عمليات قياس ومعاينة لمختلف الأجهزة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأدوات والمعدات الدقيقة والمطابقة للمعايير المعتمدة دوليا.



وأكد العلي أن وزارة الدفاع تمضي قدما في تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي، وهو ما تم البدء به بالفعل من خلال فتح باب التسجيل للراغبات بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية حسب القرارات المنظمة في هذا الشأن، من المواطنات والعاملات في مختلف القطاعات بالوزارة، تقديرا وعرفانا للدور الكبير الذي تبذله «أخوات الرجال» في دعم ومساندة إخوانهم من منتسبي الجيش.



وأعرب عن فخره واعتزازه بجهود العاملات من مختلف التخصصات الفنية بمشغل المعايرة، وما يتمتعن به من كفاءة علمية، ومهارة فنية، قادرة على مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال القياس والمعايرة، مضيفا أن التاريخ يشهد على تميز وتفوق المرأة الكويتية في مختلف المواقع والتخصصات الإدارية والفنية.



ولفت الى حرص الوزارة على تسخير كل أشكال الدعم والمساندة لجميع الجهود التي تعمل على النهوض بمستوى الأداء، وتسهم في توفير الهدر والمحافظة على المال العام، كما عبر عن شكره وتقديره للعاملين في مشغل المعايرة، على ما يبذلونه من جهود، وعمل متميز يعكس عمق إيمانهم وولائهم ووفائهم لوطنهم الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.