قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم بمجرد بلوغهم.



وأضاف أن الحكومة ستدعم مشروع قانون مقترح من قبل باتريك فينيال عضو البرلمان عن الحزب الحاكم للسماح للأطفال بتغيير اسم عائلاتهم بسهولة عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما.



وسيكون للمواطنين الفرنسيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة الأب ، أو حمل اسم الأم أو الحصول على كليهما بأي ترتيب يودونه.



ومن الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم ، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.



وقال دوبون موريتي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "لا ينبغي لأي أحد أن يكشف للدولة عن أسبابه الشخصية لتغيير اسمه".