توفيت أليميهان سيتي، أكبر المعمرين في الصين، عن عمر ناهز 135 عاما في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.



ووُلدت أليميهان سيتي، وهي من بلدة كومشيريك بمحافظة شول في ولاية كاشغار، في 25 يونيو 1886، وفقا لمديرية الدعاية بالمحافظة.

وفي عام 2013، تصدرت الامرأة الويغورية قائمة أكبر المعمرين على قيد الحياة في الصين والصادرة عن الجمعية الصينية لعلم الشيخوخة وطب الشيخوخة (المعروفة سابقًا باسم الجمعية الصينية للشيخوخة).



وقال قربان نور، حفيد أليميهان سيتي، الذي اعتنى بالسيدة بينما كانت على قيد الحياة: "ماتت بسلام في منزلي".



وحتى وفاتها، كانت الحياة اليومية لأليميهان سيتي بسيطة ومنتظمة للغاية. كانت تأكل دائمًا في الوقت المحدد، وتحب الاستلقاء تحت أشعة الشمس في الفناء والدردشة مع جيرانها. وفي بعض الأحيان تساعد في رعاية أبناء أحفادها.



ووفقا لبيانات العام الماضي، تُعرف كومشيريك باسم "بلدة طول العمر" وتضم أكثر من 40 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.



ويسهم تحسن الخدمات الصحية جزئيا في طول عمرهم. وتوفر الحكومة المحلية خدمات الأطباء المتعاقد معهم، والفحوصات الطبية السنوية المجانية، وإعانات الشيخوخة الشهرية للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



ووفقا للإحصاءات الرسمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكان شينجيانغ من 30 سنة في عام 1949 إلى 74.7 سنة في عام 2019