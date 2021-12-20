أعرب ثلثا المواطنين في ألمانيا في استطلاع للرأي عن تأييدهم لفرض حظر شامل على بيع الألعاب النارية ليلة رأس السنة.



وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أيد 66% من الألمان الإجراء الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بسبب جائحة كورونا.



وفي المقابل رأى 27% من الذين شملهم الاستطلاع أن القرار خطأ، بينما لم تحدد 7% موقفها من الأمر.



وكان مجلس الولايات (بوندسرات) وافق على هذا القرار يوم الجمعة الماضي. وكما في العام السابق، لن يُسمح بموجب القرار ببيع الألعاب النارية قبل نهاية العام. والهدف من ذلك هو تجنب الحوادث التي تنجم عن الاستخدام غير السليم للألعاب النارية والصواريخ، وبالتالي تخفيف العبء الزائد بالفعل عن المستشفيات بسبب كورونا.



وبلغت نسبة مؤيدي القرار بين ناخبي حزب الخضر 84%، و76% بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و72% بين اليسار، و68% بين التحالف المسيحي، و58% بين الحزب الديمقراطي الحر.



وفي المقابل كانت غالبية ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ضد القرار (59%).