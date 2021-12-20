لن يعود طلاب جامعة هارفارد الأمريكية إلى الحرم الجامعي في بداية العام الجديد، وذلك وسط الارتفاع الحاد في إصابات كورونا مدفوعا بتفشي المتحور أوميكرون.



ووفقا لصحيفة نيويورك ديلي، أعلنت جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس في مذكرة للطلاب والموظفين أنها سوف تتحول إلى التعلم عن بعد في الأسابيع الثلاثة الأولى من كانون أول/يناير.



وكتب رئيس الجامعة، لورانس باكو: "من فضلكم، اعلموا أننا لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف".



وقال: "يتوقع خبراء الصحة العامة استمرار الزيادة في إصابات كورونا ، مدفوعة بمتحور أوميكرون، والذي أكدنا الآن أنه موجود بالفعل في مجتمع الحرم الجامعي لدينا".



ووفقا للمذكرة، فإنه سوف يُسمح فقط لأولئك الذين حصلوا على موافقة للبقاء في الحرم الجامعي والطلاب ذوي "الظروف الفردية القهرية" بالبقاء في السكن الجامعي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة.



ويأتي الإعلان الجديد بعد أيام من إعلان الجامعة أنها سوف تطلب من الطلاب والموظفين الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا قبل العودة لفصل الدراسة في الربيع.