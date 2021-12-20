بعض الأشخاص يفضلون عدم قضاء الوقت بمفردهم عندما يكونون في حالة حزن بعد وفاة شريك أو أحد الأحباء.



يمكن أن يساعد البعد الجغرافي أيضا ويختار بعض من يواجهون الحزن الذهاب في رحلات مصممة خصيصا لمساعدتهم.



وتزدهر الشركات التي تقدم رحلات المفجوعين مثل ري-بو-رايزن من ألمانيا التي تمتلكها كلاوديا هاينه التي تشارك في كل رحلة كمرشدة.



وعادة ما تأخذ ما يصل إلى عشرين شخصا معها لمدة أسبوع وتتراوح الوجهات من ألمانيا إلى إيطاليا وكرواتيا واليونان أو أماكن أبعد.



وتقول هاينه إن التركيز هو على قضاء عطلة وليس التأقلم مع الحزن، رغم أن هناك دائما استشاري مدرب للتعامل مع الحزن معهم في الرحلة الذي يكون متاحا لتحدث معه 24 ساعة في اليوم وكل يوم من الأسبوع.



لا تقبل الشركة سوى الأشخاص الذين فقدوا أحد أحبائهم والذين يسافرون بمفردهم وكل الغرف المتاحة فردية.



والرحلات مصممة حول الأيام المتناوبة حيث يتم التخطيط لزيارة أماكن في يوم ويليه يوم بلا جولات. وخلال الأيام الخالية، تقول هاينه إن الأنشطة مصممة لتسهيل المحادثات بين المشاركين.



وهؤلاء الذين يشاركون في الرحلات ليسوا حديثي العهد بالفقد، ولكنهم ممن لا يفكرون في العطلات. وتقول إن المشاركين "يستكشفون مشاعرهم مجددا ويسمحون لأنفسهم بالخروج إلى العالم".



بعض هؤلاء الذين يشاركون في الرحلات فقدوا شركائهم منذ فترة طويلة ولكن لايزالون في حالة حزن ويتطلعون للتحدث مع آخرين ويسعون للقاء أشخاص جدد. وتقول هاينه "لدينا الكثير من الزبائن المتكررين ولكن دائما هناك جدد أيضا".

