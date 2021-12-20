أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ، أن القناة سجلت منذ بداية العام الحالي إيرادات غير مسبوقة بلغت 6 مليارات دولار.



وقال ربيع، في بيان إن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير الماضي وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 6 مليارات دولار".



وأكد أن هذه الإيرادات "لم تسجلها قناة السويس من قبل".



وكانت إيرادات القناة قد بلغت في العام 2020 نحو 5.6 مليار دولار.



وفي نوفمبر الماضي، قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور السفن للقناة بنسبة 6 % على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية فبراير القادم.



واستثنى القرار كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.



وأشار رئيس الهيئة، إلى أن "مشروعات التطوير بقناة السويس لم تتوقف بعد مشروع (إنشاء) القناة الجديدة، حيث عكفت الهيئة على تطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة بالتوازي مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة".



وأضاف "كما يجرى العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبي للقناة من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة لزيادة عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية"