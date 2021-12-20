أعلنت مؤسسة "هاك فور إيرث" أسماء بالفائزين بجائزتها التي ينظمها مركز الأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع جناح السويد ضمن حملة "حلم من أجل الأرض".



وخلال مراسم الاحتفال قدم الفائزون عن الفئات السبع حلولهم لمشكلات متباينة إلى رئيس لجنة التحكيم وقد اختير الفائزين بمختلف الفئات من بين 1371 فريقا من 121 دولة.



وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن فريق "فارونا بلو" فاز ضمن فئة "المياه" عن مبادرته لإنتاج اللدائن الحيوية من الأعشاب البحرية المستزرعة بالقرب من سواحل الهند، بينما فازت في فئة "الشراكة" المؤسسة الاجتماعية "لوميناس تين" وهي مؤسسة تعمل على الترويج لتوظيف الشباب حسب أوضاعهم وضمان درجة معينة من الاستقلال المادي عبر دعم المدارس الثانوية والتواصل مع الشركات وتوفير فترات التدريب ، والهدف من ذلك هو تسريع إمكانية التوظيف في سن مبكرة، برؤية تهدف إلى القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.



وصممت مؤسسة "ساستينابليتي إنسايتس" "رؤى الاستدامة" الفائزة في فئة "البيئة" تطبيقا لتحديد الأثر البيئي للقرارات التي اتخذها أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من فهم أفضل لكيفية تأثير سلوكهم على البيئة، ومن المتوقع أن يحفز هذا التطبيق أصحاب المصلحة على الالتزام بالتغييرات عبر التفكير في التأثير الإيجابي الذي سينتج عن تغيير سلوكهم.



وفي فئة "الصحة" استلهمت المؤسسة الفائزة "نيتيف" من التحديات التي أوجدتها جائحة " كوفيد-19 " حيث قدّمت حلولا تربط المسافرين بقوائم من المنشآت الصحية، والإرشادات، والخبراء المحليين، والتي بدورها يمكن أن توفر فرص عمل للأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، فضلا عن زيادة الفوائد الصحية.



وفي فئة "حقوق الإنسان" أنشأت "دي إم أو إل إل" حلا يتيح للإنسان الحصول على حقه المتمثل في "المساواة في الوصول إلى الاتصال بالإنترنت والمعرفة" ، حيث لا تتوفر لكل شخص في العالم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، وقد توصل الفريق إلى حل يستخدم الألواح الشمسية لحل المشكلة بطريقة مستدامة.



فيما استخدمت مؤسسة "ريسي بلوك" الفائزة في فئة "المجتمع المستدام" حلول مواد البناء والإسكان لدمج الممارسات الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء في منتجاتها لتصميم مساكن أقل تكلفة ومتاحة للجميع. حيث تحوّل النفايات والمعدّات البلاستيكية إلى مواد بناء صديقة للبيئة.



وتوصلت "يو إن-إديو باس" الفائزة في فئة "التعليم" إلى معيار تصنيف عالمي للتعليم يمكن أن تعترف به أي جامعة أو صاحب عمل مستقبلي في العالم ، والهدف من ذلك هو زيادة الفرص التعليمية وتعزيز تنقل الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال تقييم وترجمة مؤهلات الطلاب ودرجاتهم.



يذكر أن جميع الفائزين في الفئات السبع، سينضمون إلى حملة "حلم من أجل الأرض".