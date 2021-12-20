أعلنت هيئة الترفيه السعودية أنّ أكثر من 732 ألف شخص حضروا مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي السنوي خلال الأيام الأربعة الماضية، غالبيتهم من الشباب، بينما تسعى المملكة لترسيخ صورة التغيير فيها ودعم القطاعات غير النفطية.



وشهد المهرجان خلال أيامه الأربعة من الخميس إلى الأحد، مشاركة فنانين من البلدان العربية والعالم، رغم دعوات منظمات حقوقية لموسيقيين عالميين بينهم منسّق الأسطوانات الفرنسي الشهير ديفيد غيتا، لمقاطعة الحدث على خلفية سجل السعودية الحقوقي..

وقال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر تويتر "بلغ عدد الحضور النهائي 152 ألفا ... ليصبح الإجمالي لجميع الأيام 732 ألفا لمهرجان من أكبر مهرجانات الموسيقى بالعالم".



وحضر المهرجان الذي انطلق في 2019، أعداد كبيرة من الشبان والشابات الذين رقصوا معا على أنغام الموسيقى الغربية والعربية.



وقالت إحدى المشاركات لوكالة فرانس برس، وهي سعودية حضرت مع زوجها وطلبت عدم كشف اسمها "لم نر أي شيء مماثل في الرياض من قبل. حشود وموسيقى وغرف للشخصيات المهمة وملابس غير مألوفة".