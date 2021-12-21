محمد راتب



أكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قطاع الصيــد مستثنى من الفئة الأولى من نسب العمالة الوطنية، حيث لا توجـــد عمالة محلية في مهنة الصيد، مناشـدا مجلــس الوزراء بضرورة إيجاد حـــل سريـــع لمشكلة نقــص عمالـــة الصيــد.



وأعرب الصويان عن أسفه الشديد بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ أكثر من شهرين، إلا أن نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة ‎%‎100.



وأشار إلى أن 240 رخصة من لنجات وطراريد متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين وأيضا الرخص التي تعمل تحــتاج إلى زيادة عمالتها الأمر الذي أدى إلى توقفها وقلل من مصيدها، ما أثر سلبـــا على العرض والطلـــب مـــن الأسماك والربيان، مبينا ان مطالب «القوى العاملة» صعب تنفيذهـــا، فقد قالـــوا لنـــا «وفروا عمالتكـــم من السوق المحليـــة»، وهـــذا مستحيل لأن مهنـــة الصيد غير متوافرة ولهـــا طبيعتها الخاصـــة، ولابـــد ان يكـــون الصياد اكتسبها منذ الصغـــر واذا كانـــت السوق فقيرة من عمالــــة الصيد فماذا نفعل؟



وأضاف: جزء كبير من رخص الصيد مهدد بالتوقف عن أداء مهامها في تزويد السوق المحلية بالأسماك والربيان ونطالب بالتحرك لحل هذه المشكلة التي استفحلت وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي بعد توقف موسم صيد الربيان بداية يناير، حيث يقدر عدد الرخص بأكثر من 60 رخصة صيد ربيان.