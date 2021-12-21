احتفلت شركة «مجموعة الشايع» بإطلاق منصة «تمنى» الوجهة الكويتية الأولى والجديدة على الإنترنت لتجربة تسوق فريدة ومريحة لا تنسى، عبر تصميم بوث عصري خاص لتمنى في المرحلة الرابعة بالأفنيوز للتعريف بالموقع ومميزاته، وذلك وسط حضور لافت لعدد كبير من الخبراء والشخصيات المؤثرة اجتماعيا، من أهمهم الفنانة ليلى عبدالله التي قدمت شرحا للجمهور عن «تمنى»، كما بينت أن البوث الخاص بالموقع سيبقى لمدة 14 يوما من تاريخ حفل الإعلان عن «تمنى»، وسيتيح تصميمه المعبر عن الفكرة التي ولدت في الكويت، إمكانية الدخول لموقع «تمنى» مباشرة عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى الاطلاع على المميزات والعروض الخاصة بموقع تمنى والعلامات المشاركة فيه.



تحقق منصة «تمنى» أمنيات زبائنها في تسوق كل ما هو جديد وحصري في عالم الموضة والجمال و«اللايف ستايل»، وتتيح لهم إمكانية التسوق من ماركاتهم العالمية المفضلة مثل فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر، د.فرانيس، أمريكان إيجل، باث آند بودي ووركس، فافافووم ومذركير بكل سهولة وبنفس الطريقة التي يتسوقون بها في مراكز التسوق المفضلة لديهم.



المؤسس والراعي لموقع «تمنى» صالح الشايع قال: إن «تمنى» مشروع جديد كويتي 100% من حيث الشكل والمضمون، يركز على تقديم مفهوم جديد وعصري للتسوق الرقمي من أفضل الماركات العالمية، وهو عبارة عن مركز تسوق متكامل على الهاتف المحمول يمكن مستخدميه من الحصول على ما يرغبون به ويتمنونه في أي وقت ومكان، ووفق الطريقة التي تلائمهم بالتوصيل المباشر أو تحديد مكان التسلم وغيرها من الخدمات التي تتيحها منصة «تمنى» التي تحول التسوق إلى متعة ومغامرة لا حدود للسعادة فيها، مشيرا إلى أن اختيار اسم «تمنى» عنوانا للموقع إشارة إلى وجود كل ما يتمناه المتصفح للموقع في وجهة واحدة.



ولفت إلى التحدي الكبير الذي يواجه أسبوعيا القائمين على الموقع والمتمثل في إضافة ماركات ومنتجات أكثر في أقل وقت، حيث سيلاحظ الزائر للموقع أسبوعا بعد أسبوع التغير الواضح والتطور والنمو في عدد الماركات والمنتجات وتنوعها.



وكشف الشايع عن تجاوز عدد الزائرين للموقع الـ 500 ألف خلال شهر، إضافة إلى وجود منتجات وسلع من 200 علامة وماركة والعدد في ازدياد أسبوعيا، موضحا أن «تمنى» موقع تسوق كويتي موجه للمنطقة العربية، انطلق وبدأ العمل عليه في السوق الكويتي، ويستهدف التوسع المستقبلي على المستوى الخليجي في السعودية، الإمارات، قطر، وسلطنة عمان إضافة إلى بعض الدول العربية.



واختتم بالتأكيد على دور «تمنى» وغيره من المشاريع التي تركز على الاستغلال والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية، في دعم رؤية كويت جديدة 2035.



بدورها، أعربت سفيرة منصة «تمنى» إسراء البلوشي، عن سعادتها البالغة لاختيارها سفيرة لمنصة «تمنى» التي تقدم مفاهيم جديدة كليا للتسوق تتوافق مع الأذواق والصيحات لكل ومختلف الفئات، مشيرة إلى ميزة الخصوصة في المنصة التي تتيح للمستخدم اختيار كل ما يلائمه من ماركات متنوعة، حيث يشارك خبراء «تمنى» العميل في رحلة بحثه عن الإطلالة التي تعبر عن شخصيته واتجاهاته ويقدمون له النصائح التي تساعده على بلوغ هدفه.