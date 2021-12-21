شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، في المؤتمر الثالث لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC)، حيث قدمت عرضا تقديميا حول تأمين البنية التحتية التقنية الحيوية في الكويت باستخدام نموذج هندسة شبكة الثقة الصفرية Zero Trust Network.



وخلال الفعالية، التي تنظمها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، تحدث مدير عام الأمن السيبراني في stc عيسى السويط، عن المفهوم الرئيسي وراء أمان الثقة الصفرية، وأنه لا ينبغي الوثوق افتراضيا بأي شخص أو جهاز أو نظام حتى لو كان متصلا بشبكة شركة مدارة وتم التحقق منها مسبقا.



وأضاف: «يدعو نهج انعدام الثقة إلى المصادقة المتبادلة والتحقق من هوية وسلامة الأجهزة وتوفير الوصول إلى التطبيقات والخدمات بناء على الثقة في هوية الجهاز وصحة الجهاز، بالإضافة إلى مصادقة المستخدم».



وأشار إلى أنه في عام 2019، أوصت الهيئة التقنية الوطنية في المملكة المتحدة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، بأن يأخذ مهندسو الشبكات في الاعتبار نهج الثقة الصفرية في عمليات نشر تكنولوجيا المعلومات الجديدة، لاسيما عند التخطيط لاستخدام كبير للخدمات السحابية، لافتا إلى أن بنية الثقة الصفرية هي خطة أمان إلكتروني للمؤسسة تستخدم مفاهيم انعدام الثقة لذلك، فإن المؤسسة الخالية من الثقة هي البنية التحتية للشبكة «المادية والافتراضية» والسياسات التشغيلية المطبقة لمؤسسة كمنتج لخطة بنية خالية من الثقة.

من جهتها، أوضحت stc في بيان لها أنها تسعى دوما إلى نشر التوعية العامة وبناء القدرات والخبرة المحلية في مجال الأمن السيبراني، تأكيدا على أهمية مواضيع الأمن السيبراني، ويأتي هذا التوجه انسجاما مع استراتيجيتها المتعلقة بتمكين التحول الرقمي ودعم الأفراد وأصحاب الأعمال في هذا المجال بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.