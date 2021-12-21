أعلن أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية ورئيس لجنة التطوير المهني والتدريب خالد المطيري، أن الجمعية بصدد وضع برامج تدريبية متخصصة للشهادات المهنية لتنظيمها خلال العام 2022، والتي تهم أعضاء الجمعية وشريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع معاهد متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، حيث ستقوم تلك الجهات بترشيح محاضرين متميزين لتقديم هذه البرامج.



وأوضح المطيري في بيان صحافي، أن هذه البرامج تضم: البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في إدارة المخاطر، البرنامج التحضيري لشهادة مدقق داخلي معتمد مستوى أول وثان وثالث، البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في الحوكمة، البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في إدارة المحافظ الاستثماري، وغيرها من البرامج التخصصية.



وأضاف أن الجمعية ستعمل على نشر تلك البرامج على جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة وقطاعات السوق المختلفة لتطوير القدرات المهنية والعلمية لمن يرغب من العاملين في تلك المنظمات بما يحقق المنفعة لكل أفراد المجتمع والجهات المشاركة.