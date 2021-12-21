عقد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل والمعنيين في البنك لقاء تشاوريا مع رئيس مجلس الإدارة التأسيســــي لجامعة عبدالله السالم أ.د.موضي الحمـــود وأعضاء المجلس، وذلك أمس في مقر البنك المركزي، حيث يأتي اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتأسيس جامعة عبدالله السالم لاستطلاع احتياجات سوق العمل، والتعرف على متطلبات القطاع المصرفي والمالي من الخريجين في الاختصاصات المختلفة، واستجابة لرغبة المجلس التأسيسي للجامعة.



جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أشار فيه الى أن الجانبين ناقشا عددا من الجوانب المتعلقة بالتعاون والتنسيق لتطوير المسارات الأكاديمية بما يسهم في جسر فجوة المهارات ما بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الثورة التقنية والتطورات السريعة التي ترافقها، وتنامي الحاجة لمعالجة اختلالات سوق العمل عبر توجيه التوظيف إلى القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.



وأشار البيان إلى أن النقاش بين الجانبين تطرق إلى نوعية المهارات والمعارف التي تتطلبها الصناعة المصرفية والمالية في الكويت، حيث تعد الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وتتطلب هذه الصناعة -التي تشهد تطورا متسارعا- مجموعة واسعة من الاختصاصات مثل علم تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها.



واشار البيان إلى أنه قد سبق للبنك المركزي المبادرة منذ عام 2019 إلى تنسيق لقاء يجمع قادة المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة، والبنوك الكويتية لمناقشة احتياجات القطاع المصرفي لوظائف المستقبل وسبل إعداد الطلبة وتزويدهم بالمعارف المطلوبة في هذا الشأن.



واختتم البيان بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي مستمر في التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير قدرات الخريجين على نحو يسهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.