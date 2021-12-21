إيماناً بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية، واهتماما منها بتطوير أداء الشركاء من المطاعم والمقاهي العاملة في الكويت، تقدمت شركة طلبات الكويت بالنيابة عن شركة طلبات الشرق الأوسط وشركة ديليفري هيرو العالمية بمبادرة تهدف لمساعدة المطاعم والكافيهات ذات المبيعات المتدنية تمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري.



تفاصيل المبادرة



وقال مدير دائرة الاتصالات والعلاقات الحكومية في شركة طلبات الكويت عبدالله المنصور إن المبادرة تقدم للمطاعم والمقاهي التي تحصل على 200 طلب أو أقل، لتحسين أوضاعها وزيادة مبيعاتها وانتشارها.



وأضاف المنصور في بيان صحافي أن «طلبات» ستقوم بدفع نفس قيمة أي مبلغ يتم استثماره من الشركاء في أداة التسويق «المراكز المميزة» الموجودة في منصة طلبات، ضاربا المثل على ذلك بأن الشريك الذي يستثمر بقيمة 100 دينار، تقوم طلبات بدفع 100 دينار مجانا بالمقابل، أي أن قيمة الحملة التسويقية ستكون 200 دينار، على أن يكون الحد الأدنى للحملة 100 دينار والحد الأعلى 1000 دينار للاستفادة من المبادرة.



وقال: هذه المبادرة ليست الأولى لطلبات ولن تكون الأخيرة، فمنذ بداية الجائحة قامت طلبات بإطلاق العديد من المبادرات أهمها مبادرة توفير السيولة للشركاء، إذ تم تحويل الأموال المحصلة لشركائنا كل أسبوعين بدلا من كل شهر كما كان معمولا به قبل الجائحة وبعدها تم تطوير المبادرة منذ شهر مارس الماضي ليتم تحويل الأموال المحصلة كل 3 أيام، وهذا الرقم يعتبر تاريخيا ومن الصعوبة تحقيقه، حيث يتم من خلالها توفير السيولة للشركاء والتي كانت تمثل أكبر معضلة تواجه شركاء طلبات من المطاعم والمقاهي خصوصا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف: أن مثل تلك المبادرات تعود بالنفع على قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وبما يعزز ويطور من الأداء الاقتصادي وبما يحقق الصالح العام ورفعة الكويت.



وبين أن دعم قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية مازال لم يتعاف تماما من آثار الجائحة والقرارات الاحترازية التي اتخذت على القطاع، داعيا الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال إلى تبني المزيد من المبادرات المماثلة التي من شأنها دعم أصحاب المطاعم والمقاهي التي تعاني من تداعيات أزمة كورونا.