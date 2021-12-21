ضمن المبادرة الوطنية لنشر الثقافة السيبرانية ومعالجة ظاهرة الفجوة الرقمية ومحو أمية تكنولوجيا المعلومات لدى غير المتخصصين نظم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت سلسلة من الدورات لمجموعة من منتسبي الحرس الوطني بعنوان (الأمن السيبراني للجميع) حاضرت فيها د. إيمان طعمة الشمري من قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية.



وجدير بالذكر أن هذه الدورات بنيت على منهج متكامل مصمم علميا لمواكبة التسارع العالمي للتحول الرقمي.



هذا، وقد حرص مركز خدمة المجتمع على طرحها أيضا أونلاين لتحقق المبادرة أهدافها وتشمل جميع أفراد المجتمع.