أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد على الدور الحيوي المهم والتاريخي للديبلوماسية الكويتية على امتداد العالم، مثمنا جهود سفراء الكويت ومنتسبي سفاراتها في القارات الست في تمثيل بلادهم على النحو الأمثل وتحقيق الحضور المرموق، مستحضرا الرصيد الكبير للديبلوماسية الكويتية في مختلف المواقف.



جاء ذلك خلال لقاء الخالد أمس، سفيرنا لدى جمهورية سريلانكا السفير خلف بوظهير، حيث تم تبادل الأحاديث الودية التي تناولت علاقات الصداقة التي تربط الكويت وسريلانكا وآفاق تعزيزها وفرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات عموما وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات تحديدا، كما تطرقا الى إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الأحمدي ومدينة كاندي.