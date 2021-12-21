احتفل بدر سعد العتيبي وعضو مجلس الأمة فارس سعد العتيبي وإخوانهما بزفاف ابنهم ناصر بدر العتيبي.



وقد حضر الحفل الذي أقيم في صالة الشيخ عبدالله المبارك بمنطقة الخالدية، لفيف من النواب والشخصيات، إضافة إلى جمع كبير من المواطنين.. ألف مبروك.



المعرس ناصر بدر العتيبي



تهنئة من ضاري جلوي



عبدالسلام العصيمي مهنئا



أحمد حمد الجبري وأبناؤه



مبارك العرو يهنئ



د.بدر الشريعان يهنئ



د. خالد شجاع يهنئ



د. بدر الداهوم مهنئا



مبارك الخرينج يقدم التهاني



مباركة من د.محمد ضاوي العصيمي



مهند الساير يبارك



تهنئة من الفريق م.مطر العتيبي



د.بدر العيسى يقدم التهاني



مهلهل المضف وعبدالله المضف ود.حمد روح الدين يباركون



بدر العتيبي متوسطا نجله وفارس العتيبي



د.مشعان العتيبي ومحمد المطير يقدمان التهاني



تهنئة من بدر الحميدي (محمد هاشم)



مباركة من أسامة المناور



تهنئة من مساعد العارضي