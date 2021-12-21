خسر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» وأغنى رجل بالعالم، نحو 20 مليار دولار خلال أيام معدودة، وذلك بسبب هبوط سعر سهم شركته بنسبة 8.3%، لتتراجع بذلك ثروة ماسك إلى 245.1 مليار دولار، حيث انخفضت بنحو 20.3 مليار دولار، بين إغلاق التداول الأسبوع الماضي في الفترة بين 10 و17 ديسمبر الجاري، بسبب تعثر سوق الأسهم الأميركية. وبعد أن حصل ماسك على جائزة «شخصية العام» من مجلة «تايم»، كتبت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن، عبر «تويتر»: «دعونا نغير قانون الضرائب المزور حتى يدفع شخصية العام الضرائب فعليا ويتوقف عن استخدام ثرواته دون الدفع مقابلها». ورد ماسك على السيناتورة، بالقول إنه سيدفع ضرائب «أكثر من أي أميركي في التاريخ» هذا العام، ومن المحتمل أن يكون مدينا للحكومة الفيدرالية بنحو 11 مليار دولار ضرائب هذا العام.