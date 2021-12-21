التعاقد مع شركة لتصنيع 101 مليون غطاء بلاستيكي يتم استلامها بعد شهرين



انطلاقا من حرصها على جودة وسلامة أسطوانات الغاز البترولي المسال وضمان مطابقتها لكافة الاشتراطات والمقاييس العالمية المعتمدة،

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان صحفي عن تأمينها لنحو 5 ملايين غطاء بلاستيكي الأسطوانات الغاز المعبأة، حيث أن هذه الكمية تغطي احتياجات الشركة من الأغطية البلاستيكية لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الشركة أنها طرحت قبل فترة مناقصة لعدة شركات متخصصة في تصنيع الغطاء البلاستيكي الخاص بأسطوانات الغاز وتم التعاقد مع الشركة التي رسي عليها العطاء وسيتم التوقيع معهم خلال العشرة أيام القادمة لتصنيع 101 مليون غطاء بلاستيكي يتم استلامها بعد شهرين.

كما أوضحت الشركة أنها توقفت عن وضع الأغطية البلاستيكية على أسطوانات الغاز خلال تلك الفترة القليلة الماضية بسبب الصيانة الدورية على أجهزة ومعدات مصانع الغاز المسال مؤكدة على أنها فقط للضمان التجاري للأسطوانات المعبأة وأن عدم وجودها لا يخل إطلاقا بأي شكل من أشكال سلامة وجودة أسطوانات الغاز.