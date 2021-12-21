آلاء خليفة

ذكر استاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ،انه فيما يتعلق بقرار مجلس الأمة فيما يخص الاستجوابات المزمع تقديمها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فمما لاشك فيه ان هذا القرار قد سقط باستقالة الحكومة وقد سقط بتعيين رئيس مجلس وزراء جديد وان كان هو ذات الشخص ولكن هذه حكومة جديدة تختلف عن الحكومة السابقة.



وقال الحمود في تصريح خاص ل" الأنباء" : ان استقالة الوزير يترتب عليها ان يسقط الاستجواب ومن ثم تسقط كل القرارات المتعلقة بهذا الاستجواب، موضحا ان القرار الذي اتخذه مجلس الأمة ليس قرارا عاما مجردا.



مضيفا : والقول انها قاعدة لائحية من حيث الموضوع وان تطبق الى الابد بشكل مستمر وخلقت كما يقول البعض عرفا برلمانيا، هذا الامر غير صحيح، لافتا الى ان تلك الحالة لم تلق قبولا، بل انه في كل لحظة من اللحظات يطالب الأعضاء بالاستجواب وصعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة، ومن ثم فإن القول بأن قرار مجلس الأمة لا يزال قائما غير صحيح.