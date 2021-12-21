بدأ صباح اليوم استقبال نماذج التسجيل والمستندات المطلوبة للدفعة الأولى من ضباط الصف والأفراد للراغبات في التطوع والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من العنصر النسائي في الجيش الكويتي بمبنى القاعات المتعددة الأغراض الواقع في معسكرات المباركية، وذلك بعد تسجيلهم في الموقع الالكتروني.



وقد أعلنت هيئة الإدارة والقوى البشرية عن فتح باب التطوع للعنصر النسائي لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون، حيث إن التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم هي كالتالي: اتصالات/ إدارة/ شبكات/ إلكترونيات/ طباعة/ إدخال بيانات/ أمن شبكات حاسب آلي/ هندسة كهربائية/ هندسة ميكانيكية/ هندسة إلكترونات/ لحام بارد/ هندسة ميكاترونكس/ قانون/ مفتشة أمنية/ تربية بدنية.



جدير بالذكر أن موقع استقبال الطلبات في مبنى القاعات المتعددة الأغراض الواقع في معسكرات المباركية على الدائري الرابع بجانب جمعية وزارة الدفاع، وان التسجيل مستمر لغاية 2 يناير 2022 على الموقع الالكتروني https://vc.kuwaitarmy.gov.kw