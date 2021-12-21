دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن فتح محمية الجهراء أمام الجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء، حيث سيتمكن الرواد من التواجد في المحمية وفق برنامج مخصص للزيارات وعبر الحجز المسبق على موقع الهيئة الإلكتروني برسوم رمزية.



وجاءت الأسعار التي حددتها الهيئة العامة للبيئة لزيارة المحمية كما يلي:



* المواطنون ومواطنو دول التعاون: ديناران، ودينار لكل من هو أقل من 10 سنوات

* جنسيات أخرى: 3 دنانير، و1.5 لكل من هو أقل من 10 سنوات

* طلاب المدارس والجامعات الخاصة (رحلات جماعية): 1.5 دينار للفرد

* جمعيات النفع العام: نصف الرسوم المقررة لكل شريحة

* طلاب المدارس والجامعات الحكومية (رحلات جماعية): مجانا

* ذوو الاحتياجات الخاصة: مجانا