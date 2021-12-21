قام رئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح بزيارة إلى معسكر التحرير في الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف عصام.

ورحب المعاون للإسناد الإداري برئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع ونقل له تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي.

واصطحب العميد م.عصام نايف عصام، الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح في جولة بالمستشفى الميداني الجديد الذي أنشأه الحرس الوطني تطبيقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد للوزارة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.



واستمع رئيس هيئة الخدمات الطبية إلى شرح حول المستشفى الميداني ومراحل إنشائه والتجهيزات والأجهزة التي يشتمل عليها والكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه.

وأشاد الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح بفكرة المستشفى الميداني وبما يضمه من أجهزة حديثة وكوادر طبية، ما يشكل دعما لوزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى في مختلف التخصصات، مؤكدا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الدولة لاسيما المؤسسات العسكرية لتحقيق التكامل فيما بينها لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة الوطن.