أكثر من 10 مليارات دينار إيرادات نفطية بنهاية نوفمبر



علي إبراهيم

حققت الموازنة العامة للدولة 775.39 مليون دينار عجزا خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي.



وتشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية حول الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة خلال الفترة منذ أول أبريل وحتى نهاية نوفمبر المنصرم، إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية بلغت 11.3 مليار دينار من بينها 10.11 مليارات إيرادات نفطية، بمعدل تحصيل للإيرادات النفطية بلغ 110.8% خلال تلك الفترة.



وبلغ إجمالي المصروف والالتزام 12.1 مليار دينار من بينها 9.49 مليارات دينار مصروفات، و2.6 مليار التزام، فيما بلغ معدل الإنفاق الحكومي خلال أول 8 أشهر 52.5% من المعتمد للعام كاملا عند 23.048 مليار دينار.