أعلنت أمانة العمل النسائي في جمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق تطبيق "دربة"، وهو تطبيق للأجهزة الذكية يقدم دورات تدريبية مصورة لتمكين المتطوعات من إنجاز أعمالهن بصورة أفضل.

وقالت رئيسة أمانة العمل النسائي بالإصلاح منال الفيلكاوي : تؤمن جمعية الإصلاح الاجتماعي بأهمية العمل التطوعي وضرورته، ونطمح لأن يسهم هذا التطبيق في تيسير الحصول على المعرفة والمهارة التي تدعم التطوع في الكويت ، وتدريب المتطوعات والفرق التطوعية على أفضل الوسائل وأحدث الأساليب لتنفيذ الأنشطة التطوعية في المجالات الوطنية الخيرية والاجتماعية.

وأشارت الفيلكاوي إلى أن الإعلان عن تطبيق دربة جاء ضمن فعاليات اجتماع مجلس أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح الاجتماعي الثامن والختامي لعام 2021 ، والذي أقيم بحضور أكثر من 40 مشاركة من قطاعات عمل الأمانة، السبت الماضي، في فندق السيمفوني، حيث تم عرض إنجازات أمانة العمل النسائي خلال العام الجاري، ومناقشة الخطط التشغيلية للعام المقبل.

وختمت الفيلكاوي بدعوة الفتيات والنساء الكويتيات إلى الاستفادة من التطبيق وما يحتويه من دورات وبرامج تدريبية متنوعة ، وأيضا الاستفادة من برامج وأنشطة أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح الاجتماعي.