قالت سلمى مسعود، سلمى مسعود، مديرة الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة مع جريدة الأنباء حول الشركة في الكويت والعالم: "تعتبر شركة ويسترن يونيون شركة عالمية رائدة في حركة الأموال والمدفوعات عبر الحدود وبمختلف العملات، حيث تتمثل مهمتها الأساسية في تمكين الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم من تحويل أموالهم وسداد مدفوعاتهم بشكل آمن وموثوق ومريح. وقد أعلنت ويسترن يونيون أخيرًا عن تعاونها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لدمج تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول في موقع الشركة وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول. يضمن هذا التكامل حصول العملاء في الكويت على خدمات للدفع تتسم بالمرونة والسهولة عند استخدام تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول، ويتيح لهم التمتع بتسجيل سلس وإجراء عملية التحقق من الهوية والتصديق على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والاستفادة من عروض الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، والتي تمكنهم من إرسال الأموال إلى أحبائهم حول العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأما عن تقيم وجود ويسترن يونيون في الكويت وما هي خططها التوسعية في هذه الدولة، قالت سلمى: تقدم ويسترن يونيون حاليًا حلول البيع بالتجزئة لتحويل الأموال في أكثر من 400 مركز للبيع في التجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتوفر كذلك مجموعة من الحلول الرقمية عبر موقع WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول بالمشاركة مع أمان للصيرفة، وبالتعاون مع وكلاء آخرين داخل البلد.

وتخطط ويسترن يونيون لتوسيع نطاق خدماتها عبر فتح منصتها لمجموعة من الشركاء، وتمكينهم من تحويل الأموال وتسديد المدفوعات وتقديم مجموعة من الخدمات المالية المخصصة والملائمة لعملائهم.

وفي سؤالها عن أداء الكويت حاليًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية على خريطة دول مجلس التعاون الخليجي وحجم الأموال التي تمر عبر ويسترن يونيون

أكدت على أن سياسة الشركة، لا تشارك أي تفاصيل الدول أم المناطق التي تعمل بها، ولكن تعد الكويت سوقاً رئيسيًا لتحويل الأموال على مستوى العالم. ويشير البنك الدولي، إلى أنه في العام 2019 جاءت الكويت ضمن أفضل 10 مرسلين للأموال على مستوى العالم. وهذا يؤكد أهمية تقديم الخدمات المبتكرة والموثوقة في السوق الكويتية، وضمان حصول العملاء على خدمات آمنة ومرنة وسهلة لتحويل الأموال والدفع.

وعن التوجه نحو الكويت، قالت سلمى مسعود تتغير توقعات العملاء باستمرار استجابةً للبيئة الرقمية، وتحفز هذه المتطلبات والاحتياجات الجديدة مقدمي الخدمات على توسيع مجموعة عروضهم المالية من أجل توفير حياة أسهل لهم وخدمات بجودة أعلى.

أطلقنا خدماتنا الرقمية في الكويت في عام 2017 بالتعاون مع أمان للصرافة، وحرصنا على تقديم تجربة رقمية مثالية للعملاء تمكنهم من إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأحبائهم حول العالم. وفي حين كانت البنية التحتية المطلوبة لتقديم تلك الخدمات متوافرة في الكويت، أعطت جائحة كوفيد-19 القطاع دفعة قوية إلى الأمام، وألقت الضوء على الحاجة إلى الابتكار المستمر لنقدم للعملاء خدمات مالية سهلة وسريعة وحلول رقمية مبتكرة لإرسال تحويلات مالية عبر الحدود. وتحدد السرعة والأمان والراحة خدماتنا الرقمية حاليًا، حيث لا يزال العملاء يفضلون تحويل الأموال وتسديد المدفوعات عن بعد بكل يسر وسهولة وأمان خلال هذه الأوقات الصعبة.

وعن تواجد الشركة في العالم، قالت سلمى: "تعد ويسترن يونيون شركة رائدة عالميًا في حركة نقل الأموال والمدفوعات عبر الحدود وبمختلف العملات، وتمد شبكتها المالية العالمية جسرًا يربط أكثر من 200 دولة. تتركز استراتيجيتنا في المنطقة والعالم على توفير منصة تدفقات مالية سلسة عبر الحدود، والسعي باستمرار إلى الابتكار الرقمي الذي يتيح للعملاء الحصول على فرصة اختيار وسيلة تحويل الأموال التي يريدها، حيث يوجد لدينا قدرات فريدة يمكن الاستفادة منها حقًا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء والشركات العالمية. تقدم ويسترن يونيون الحلول الرقمية وخدمات البيع بالتجزئة في الكويت، وفق أعلى مستويات الجودة والخبرة المالية، وتمنح العملاء فرصة تحويل الأموال بالطريقة المفضلة لديهم".

أما عن خطط الشركة في الكويت تؤمد مسعود أن ويسترن يونيون هي أول مشغل لتحويل أموال في الدولة يدمج إمكانيات تطبيق "هويتي" على الهاتف المحمول في حلولها الرقمية، وتتطلع ويسترن يونيون باستمرار للتعاون مع شركاء جدد بهدف تقديم ما تتمتع به من إمكانيات تسهم في توفير حياة أسهل لعملائها، فضلاً عن أنها تسعى إلى ترسيخ نجاحتها مع الشراكات القائمة. وسنسعى في الفترة المقبلة إلى زيادة حصتنا في سوق المدفوعات عبر الحدود، وتسريع النمو المرتكز على التقنية وتعزيز الشراكات الرقمية، بهدف تعزيز خيارات العملاء الذين يعرفوننا ويثقون بنا بالفعل، وإتاحة الفرصة لخدمة عملاء جدد لم نصل إليهم بعد.