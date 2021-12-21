قامت اللجنة المشكلة برئاسة نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون ادارة الادعاء العام اللواء حقوقي د. اسعد الرويح، امس بإتلاف المضبوطات الصادر بحقها أحكام نهائية والمحولة من القطاعات الأمنية والتي بلغت 16674 زجاجة خمر متنوعة (زجاجة ـ قنينة ـ

علبة معدنية ـ أكياس) لافتة الى انه تم التنسيق مع قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع المرور والعمليات ممثلا في الادارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني وبلدية الكويت لإتلاف مضبوطات الخمور بمختلف انواعها باستخدام جرافات.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ان الاجراء جاء تطبيقا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2016 بشأن إتلاف الخمور المضبوطة بالقضايا المحكومة.