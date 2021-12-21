استمرارا لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد، أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن إبعاد 311 رجلا و402 أنثى بإجمالي بلغ 713 وافدا، وذلك خلال الأسبوع الماضي وتحديدا من الفترة من 15 حتى 21 من شهر ديسمبر الجاري، ويأتي إبعاد المخالفين وسط حملات مكثفة تقوم بها مختلف ادارات وزارة الداخلية لملاحقة مخالفي قانون الإقامة وأيضا إبعاد وافدين لتعاطي مخدرات وللصالح العام.