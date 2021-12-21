اكتشف علماء آثار من إيطاليا بقايا معبد بوذي في باكستان يعود تاريخه إلى عام 300 قبل الميلاد، وذلك في أحدث أعمال التنقيب في شمال غرب البلاد.



وقال عبد الصمد خان، كبير خبراء الآثار الإقليميين، إن الاكتشاف الذي تم في بلدة سوات يأتي في موقع أثري عثر فيه على بقايا معبد هندوسي العام الماضي.



وأضاف: "إنه اكتشاف مهم من جوانب كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالتناغم الديني والتسامح والتعددية الثقافية في عهد (مملكة) جاندهارا".



وبزغت مملكة جاندهارا في موقع هو الآن شمال غربي باكستان وشرقي أفغانستان، حوالي عام 1000 قبل الميلاد، واستمرت لمدة ألف عام.



وتم تداول السيطرة على مدينة سوات بين الحكام الهندوس والبوذيين والهنود اليونانيين، الذين وصلوا لأول مرة إلى المنطقة من اليونان مع الإسكندر الأكبر.



وقال خان إن اكتشاف المعابد الهندوسية والبوذية يعد إشارة إلى أن أتباع هذه الديانات عاشوا معا في المنطقة، أو أسسوا هياكل متعددة الطبقات بشكل متعاقب.